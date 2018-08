Snoop Dogg vai lançar livro de receitas

Há um novo “mestre da culinária”. O rapper Snoop Dogg decidiu lançar um livro de culinária com 50 receitas. “From Cook to Cook” (ou de cozinheiro para cozinheiro) irá estar disponível a partir de outubro.

A paixão do cantor pela culinária começou em 2016 quando Snoop Dogg apresentou um programa de culinária ao lado de Martha Stewart, no VH1. As do novo livro de receitas do artista vão desde macarrão com queijo até lagosta, e têm algo em comum: deixam Snoop Dogg de “barriga cheia”.

“Sabem que sou bom na cozinha. Vou elevar os livros de culinária ao próximo nível com uma boa coletânea das minhas receitas preferidas”, disse o artista num comunicado de impressa.