Detetadas falhas nos cintos de segurança dos carros da Volkswagen e Seat

Um grupo de consumidores ‘Which?’ acusou as marcas Volkswagen e Seat de terem vendido milhares de automóveis com falhas nos cintos de segurança.

De acordo com o The Guardian, uma revista finlandesa - Tekniikan Maailma– realizou em maio testes independentes que acabaram por revelar que os três cintos do banco de trás, quando em utilização em simultâneo, o cinto do lado esquerdo solta-se.

Desde aí, o grupo Volkswagen já recolheu perto de 12.000 carros do modelo Poloe, da marca Seat, já foram recolhidos centenas de carros dos modelos Ibiza e Arona.

Porém, a ‘Which?’ afirma que as duas empresas continuam a vender os carros com defeito. O grupo de consumidores revelou, também ao The Guardian, que este é um problema que afeta 68.000 Volkswagens Polo e Seats no Reino Unido.

Em resposta, o porta-voz da Volkswagen disse ao jornal que os carros continuam a ser seguros.