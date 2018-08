Descoberta gravação original de ‘Imagine’ de John Lennon

A música irá ser incluída no novo álbum que reúne músicas dos Beatles e de John Lennon

Após 40 anos de ter lançado a primeira versão da música ‘Imagine’, a “demo” – nome dado à primeira versão gravada da música – foi descoberta esta semana.

Esta versão única vai integrar o novo álbum “Imagine - The Ultimate Collection” que será lançado no dia 5 de outubro. O álbum tem a supervisão da ex-mulher do cantor, Yoko Ono e foi todo tratado nos estúdios de Abbey Road.

Cerca de 140 temas dos Beatles enquanto grupo e de John Lennon a solo serão reeditadas para este novo álbum. À NME, Yoko Ono disse que “‘Imagine’ foi criado com um imenso amor e preocupação por todas as crianças no mundo”. “Espero que gostem”, acrescentou