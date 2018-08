Apple atinge objetivos e CEO é recompensado com 120 milhões de dólares em ações

O trabalho de Tim Cook, CEO da Apple, foi recompensado. No dia em que celebrou o sétimo ano à frente da empresa norte-americana, Cook recebeu 560 mil ações da empresa na bolsa que valem 120 milhões de dólares (perto de 103 milhões de euros). Porquê? Primeiro pelo seu trabalho como CEO e depois pelo desempenho que a empresa tem manifestado na bolsa.

Como a Apple conseguiu cumprir as metas estabelecidas, Tim Cook foi recompensado. A empresa de tecnologia pretendia ultrapassar dois terços das empresas que constam da S&P500 – o índice das 500 maiores empresas norte-americanas cotadas na bolsa.

Em agosto o objetivo foi cumprido: o valor das ações disparou e a Apple tornou-se a primeira empresa americana a valer mil milhões de dólares.

Cook ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer com as ações. No entanto, já tinha anunciado, numa entrevista à revista Fortune, que pretendia doar uma parte da sua fortuna a associações de caridade. Ainda na passada terça-feira, Cook entregou 23 mil ações da Apple no valor de 4,3 milhões de euros a instituições de caridade.

Depois da morte de Steve Jobs, Tim Cook foi o CEO que assumiu a empresa. Nessa altura, e com a condição de permanecer na empresa durante pelo menos 10 anos, Cook recebeu um milhão de ações da Apple.