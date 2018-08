China diz que declarações de Trump são “irresponsáveis”

Depois de Donald Trump justificar o cancelamento da viagem do secretário de Estado, Mike Pompeo, à Coreia do Norte por falta de cooperação de Pequim, a China disse esta sábado que as declarações do presidente norte-americano são “irresponsáveis”, avança a AFP.

“As declarações americanas são falsas e irresponsáveis, estamos profundamente preocupados e solenemente protestamos contra os Estados Unidos", disse Lu Kang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

As declarações de Trump foram publicadas esta sexta-feira na sua conta de Twitter. “Pedi a Pompeo para não ir à Coreia do Norte, nesta altura, porque sinto que não estamos a fazer progressos suficientes no que diz respeito à desnuclearização da Península Coreana”, escreveu o presidente. Trump acrescentou que acredita que a China não está a ajudar a conter a Coreia do Norte por causa da crescente pressão dos Estados Unidos no comércio chinês.

"O secretário de Estado Pompeo está espectatne para ir à Coreia do Norte num futuro próximo, mais propriamente depois da nossa relação comercial com a China ficar resolvida", acrescenta Donald Trump.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de agosto de 2018