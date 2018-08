Espanha. Lopetegui tira o tapete a Coentrão

Fábio Coentrão não vai mesmo voltar a jogar no Real Madrid. O internacional português, que na última temporada representou o Sporting por empréstimo dos merengues (44 jogos e um golo), não entra nos planos de Julen Lopetegui, novo treinador do gigante madrileno. A garantia foi dada este sábado pelo próprio, ao ser questionado sobre a possibilidade de Coentrão integrar o plantel e concorrer com o brasileiro Marcelo.

"Reguillón vai ser promovido ao plantel principal. Já respondi. É um jovem que nos traz muitas esperanças", referiu o antigo treinador do FC Porto. Coentrão termina contrato com o Real no final desta temporada e procura agora colocação, seja em novo empréstimo ou a título definitivo - o mercado fecha daqui a seis dias.

A questão dos jornalistas, refira-se, surgiu no seguimento das imagens publicadas por Fábio Coentrão nas redes sociais onde dava conta do regresso aos trabalhos no centro de estágio do Real Madrid, em Valdebebas.