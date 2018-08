Benfica-Sporting. Rafa titular nas águias e um trio novo nos leões

Já são conhecidos os onzes para o dérbi desta noite na Luz entre Benfica e Sporting. Regista-se uma surpresa na equipa inicial encarnada, com a entrada do internacional português Rafa para a ala direita do ataque, e três alterações no Sporting em relação à última ronda.

Rafa surge como extremo-direito, rendendo Zivkovic, que por sua vez tinha entrado para o lugar de Salvio no último encontro, frente ao PAOK. O argentino seria o titular nessa partida, mas sofreu uma indisposição no dia do jogo e acabou por ficar de fora das contas de Rui Vitória. Neste sábado esperava-se a sua titularidade, mas o técnico encarnado decidiu-se pelo jogador português.

No Sporting, José Peseiro viu-se forçado a fazer três alterações por lesão de Mathieu, Misic e Bas Dost. André Pinto surge no onze no lugar do central francês, Raphinha rende o médio croata e o goleador holandês é substituído pelo colombiano Montero.

Onze do Benfica

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson Fernandes; Rafa, Ferreyra e Cervi

Suplentes

Svilar, Conti, Alfa Semedo, Samaris, Zivkovic, João Félix e Seferovic

Onze do Sporting

Salin; Rivstoski, Coates, André Pinto e Jefferson, Nani, Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña; Raphinha e Montero

Suplentes

Renan, Bruno Gaspar, Petrovic, Wendel, Matheus Pereira, Jovane Cabral e Castaignos