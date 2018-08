Roland Garros proíbe fato de Serena Williams

Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Ténis, anunciou esta sexta-feira à revista francesa Tennis Mazine que Serena Williams não vai poder continuar a usar o fato que usou durante o último torneio de Rolland Garros. Uma decisão que está a causar muita polémica e que já levantou várias vozes de protesto que acusam a organização de misoginia e racismo.

“Acho que, às vezes, somos demasiado liberais. A combinação de Serena este ano, por exemplo, não vai voltar a ser aceite. Devemos respeitar o jogo e o lugar [onde estamos].”, disse Bernard Giudicelli numa entrevista onde diz que vai impor um dress code no famoso torneio de ténis.

De acordo com a norte-americana, o fato usado durante o torneio ajudava na circulação sanguínea e facilitava a recuperação da tenista no período pós-parto. O fato foi desenhado pela Nike especialmente para Serena Williams. “Sinto-me uma princesa guerreira quando o visto, talvez uma rainha de Wakanda. Sempre vivi num mundo de fantasia. Eu sempre quis ser uma super heroína e esta é a minha forma de ser uma super heroína“, disse Williams na altura do torneio.

A presidente do Comité de Direitos Civis dos Advogados norte-americanos, Kristen Clarke, foi uma das primeiras vozes a mostrar o descontentamento face a esta polémica decisão: “Vamos chamar à restrição do French Open a Serena Williams pelo que ela na realidade é: racista e sexista. Políticas arbitrárias de código de vestuário têm sido desproporcionalmente usadas para visar as mulheres negras nas escolas, no trabalho e agora também no court de ténis. Este é um injusto policiamento dos corpos das mulheres negras.”

Let's call this French Open restriction on Serena Williams for what it is- racist and sexist. Arbitrary dress code policies have been disproportionately used to target Black women in schools, at work and now on the tennis court. This is the unfair policing of Black women's bodies https://t.co/kbMbLSHF2a — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 25, 2018

Também a Nike mostrou o seu apoio a Serena Williams através de um post no Twitter acompanhado da legenda: “Podem tirar a um super-herói o seu fato, mas jamais podem tirar-lhe o poder.”