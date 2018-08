Fernando Pimenta é campeão do mundo de K1 500 metros

Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo de K1 500 metros no campeonato mundial de canoagem este domingo, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

A liderança na prova começou desde cedo e o português de 29 anos entrou na última volta em primeiro lugar resistindo aos ataques dos adversários.

No final da corrida, o atleta mergulhou nas àguas de Montemor-o-Velho e afirmou que apoio e força nunca lhe faltou.

«O meu treinador (Hélio Lucas) disse-me que era possível e eu acreditei até ao fim.», disse. «Depois de me dizerem que era praticamente impossível, consegui superar toda a pressão e ser bicampeão do mundo em Portugal. Foi muito especial ter sido em Portugal , perante esta atmosfera fantástica.»

Na mesma distância, Fernando Pimenta já tinha conqustido um medalha de ouro, três de prata e uma de bronze em campeonatos da Europa e uma de prata em jogos europeus.

O canoísta português bicampeão mundial tinha conquistado pela primeira este sábado a medalha de ouro em K1 1.000 metros.