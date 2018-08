Zimbabué. Mnangagwa tomou posse como presidente

O presidente eleito Emmerson Mnangagwa tomou hoje posse como presidente do Zimbabué perante milhares de pessoas na capital, Harare.

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional declarou, após um braço-de-ferro sobre os resultados eleitorais com o candidato da oposição, Nelson Chamisa, Mnangagwa vencedor das eleições presidenciais.

Segundo a Comissão Eleitoral do Zimbabué, Mnangagwa ganhou as eleições com pouco mais de 50% dos votos, o mínimo para evitar uma segunda volta presidencial. Na semana em que os resultados foram divulgados, milhares de manifestantes foram para as ruas de Harare contestar a legitimidade da ida às urnas por desconfiarem de fraude eleitoral, uma prática bastante comum durante os anos do antigo presidente e ditador Robert Mugabe.

As eleições presidenciais foram realizadas no seguimento de um golpe de Estado das forças militares liderado por Mnangagwa, em tempos benjamin e braço direito de Mugabe. Mnangagwa manteve-se por alguns meses no poder até à ida às urnas de milhões de zimbabuanos.