Temperaturas máximas descem entre 7 a 8 graus a partir de amanhã

Esta semana, as temperaturas máximas vão descer significativamente - entre 7 a 8 graus Celsius -, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, trovoada e queda de granizo na região sul durante a manhã de terça-feira e nas regiões do Norte e Centro a probabilidade é maior durante o período da tarde, avança o IPMA.

Além disso, "prevê-se também para hoje uma subida da temperatura, em especial nas regiões do litoral e aqui poderá chegar aos 4/5 graus. As temperaturas vão ficar acima dos 30 graus em praticamente todo o território, aproximando-se dos 40 no interior do Alentejo, Vale do Tejo e da Beira Baixa", explica à Lusa o meteorologista do IPMA.

Devido à instabilidade meteorológica, o IPMA colocou até às 15h de hoje sob aviso amarelo os distritos de Beja e Faro, uma vez que pode haver a possibilidade de ocorrência de chuva e trovoada.

No entanto, apesar da descida das temperaturas, o meteorologista do IPMA refere que os valores das temperaturas vão ficar dentro dos valores normais para o mês de agosto. "Assim, na terça-feira as temperaturas descem de forma acentuada, depois mantêm-se e na quinta-feira voltam a subir ligeiramente na ordem dos 2 a 4 graus", termina.