Desde o início da época balnear morreram 4 pessoas nas praias em Portugal

De acordo com os dados da AMN, a que a Lusa teve acesso, duas das quatro mortes ocorreram nas praias de Carcavelos e Santo António, na Costa da Caparica. Ambas são vigiadas.

Outras duas vítimas mortais registaram-se nas praias dos Pescadores, em Espinho, e outra na praia das Valeiras, a sul de S. Pedro do Moel, em Leiria. Estas duas praias não são vigiadas durante a época balnear.

A AMN indica ainda que já foram efetuados este ano 91 salvamentos nas praias. "As áreas sob jurisdição da Capitania do Porto de Cascais, Peniche e Nazaré são as que têm registado maior número de ocorrências".

No Porto de Cascais, em Lisboa, foram registadas 30 ocorrências, em Peniche, Leiria, 34 e na Nazaré, também em Leiria, 26.

Recorde-se que, a época balnear começou no dia 1 de maio e termina a 15 de outubro.