Surf. WQS: Vasco Ribeiro finalista vencido no Anglet Pro, em França

Vasco Ribeiro alcançou, este domingo, um honroso 2.º lugar no Pro Anglet, evento de categoria QS1500, que decorreu no sudoeste francês. O atual campeão nacional em título foi finalista vencido no campeonato gaulês, depois de apenas ter sido vencido na final por um surfista da "casa".

Após se ter conseguido apurar ontem para os quartos-de-final deste Anglet Pro, Vasco começou o dia final da prova da melhor forma, eliminando o francês Nomme Mignot. Seguiu-se novo triunfo nas meias-finais, dessa feita frente ao australiano Morgan Cibilic, sempre com performances consistentes, que lhe garantiram scores elevados.

No heat final Vasco Ribeiro, de 23 anos, teve pela frente o jovem francês Gatien Delahaye, de 21 anos, que é natural da ilha de Guadalupe. Delahaye começou melhor o heat de todas as decisões, adiantando-se na disputa. Na parte final do heat, Vasco ainda conseguiu responder, lançando um forte ataque à liderança.



Contudo, o surfista português ficou a pouco mais de um ponto do triunfo, somando 15,10 pontos, contra os 16,43 de Gatien Delahaye. O surfista francês garantiu, assim, a primeira vitória da carreira no circuito WQS, evitando que fosse Vasco a conseguir esse mesmo feito.

Apesar da derrota na final, Vasco Ribeiro vai somar 1125 pontos para o ranking, além dos 5 mil dólares em prémio a que também tem direito. Um resultado que o vai lançar para o top 25 do ranking mundial de qualificação - antes deste campeonato estava no 32.º lugar -, ficando bem perto do top 20 e a pouco mais de 3 mil pontos de diferença do top 10, que dá acesso direto ao World Tour 2019.



Este foi, assim, o melhor resultado em termos finais da temporada para o surfista da Praia da Poça e o terceiro melhor em termos pontuais, logo atrás do 9.º lugar no QS6000 de Chiba, no Japão, que lhe rendeu 1550 pontos, e do 9.º posto no QS10000 de Ballito, na África do Sul, que lhe valeu 3700 pontos.



Destaque ainda para os resultados positivos de outros portugueses em prova, com referência especial para a 17.ª posição alcançada por Tomás Fernandes e o 25.º posto de Miguel Blanco. Pedro Coelho e Pedro Henrique terminaram o evento gaulês no 33.º lugar, enquanto Raul Bormann foi 49.º classificado. Já na prova feminina a melhor portuguesa foi Camilla Kemp, que terminou na 9.ª posição. Carol Henrique e Yolanda Hopkins alcançaram o 25.º posto.

Após este que foi o terceiro campeonato da "perna europeia" de verão do circuito WQS, a ação regressa já na próxima terça-feira com o Pantín Classic, prova que se disputa na Galiza, Espanha, e que tem o estatuto QS3000 para os homens e QS6000 para as mulheres.



Vasco Ribeiro vai estar em prova em Pantín, assim com mais 17 portugueses (11 homens e 6 mulheres). Ao campeão nacional juntam-se Miguel Blanco, Tomás Fernandes, Luís Perloiro, Pedro Coelho, Jácome Correia, Henrique Pyrrait, Ruben Gonzalez, Francisco Duarte, Pedro Henrique, Afonso Antunes e Eduardo Fernandes. Teresa Bonvalot, Carol Henrique, Camilla Kemp, Leonor Fragoso, Yolanda Hopkins e Mariana Assis representam a armada lusa do lado feminino.

