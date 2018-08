Donald Trump acrescentou uma risca azul à bandeira dos Estados Unidos | Foto

Na passada sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, visitou, na companhia da primeira-dama, um hospital pediátrico em Ohio, nosEstados Unidos e, durante a visita, Trump sentou-se com as crianças a pintar a bandeira dos Estados Unidos. No entanto, cometeu um pequeno deslize...

A famosa 'Star-Spangled Banner' tem 13 riscas horizontais - sete vermelhas e seis brancas -, que representam as 13 colónias, e o retângulo azul com as 50 estrelas, uma para cada estado norte-americano.

As imagens da visita do presidente norta-americano foram partilhadas na internet, e um detalhe não escapou à vista dos mais atentos: Trump enganou-se a pintar a bandeira do seu país, colocando uma risca azul a mais.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V — Talia (@2020fight) August 25, 2018