Homem que vendeu drogas a Demi Lovato fala pela primeira vez sobre aquela noite

Brandon Johnson diz que manteve relações sexuais com a cantora antes de consumirem

O homem que vendeu drogas a Demi Lovato na noite em que a cantora sofreu uma overdose garantiu que a estrela norte-americana sabia o que estava a consumir.

Brandon Johnson disse ao site TMZ que a cantora enviou-lhe uma SMS às 04h00 a pedir que fosse a sua casa. O traficante assegura que revelou a Demi Lovato todas as características daquela substância, explicando que se tratavam de “comprimidos fora do mercado”, que só estariam disponíveis no mercado negro.

O homem assegura que ambos consumiram em conjunto. Brandon Johnson diz que, antes deste episódio, teve relações sexuais com a cantora, informação negada por fonte próximas de Demi Lovato.