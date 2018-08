Afinal, qual a opinião dos clientes sobre o novo restaurante da família Aveiro?

Quase dois meses depois da abertura, o novo restaurante da família Aveiro parece estar a dividir opiniões.

Segundo as avaliações publicadas na plataforma Trip Advisor, o ‘Casa Aveiro By Dolores Aveiro’, localizado em Gramado, no Brasil, tem vários fãs... Mas também teve clientes que não voltarão a colocar lá os pés.

“Ambiente muito claro, tornando-se frio, comparando com outras casas de gastronomia de Gramado. Pelas propagandas, por ser de donos portugueses, a impressão era que seria mais que oferecido por qualquer outro restaurante...mas não tem nada a ver! A comida deixa a desejar um monte. O famoso bacalhau, que seria o prato principal, sem sabor, frio, com espinhas, fraco demais! Não voltarei”, lê-se num dos comentários.

“Demora de quase uma hora para servir após o pedido; trouxeram-me um copo para água sujo; Gostei do antepasto, vale a pena pegar um para duas pessoas; Prato de carne estava bom, valor em torno de 60 e 70 reais; Prato de bacalhau fiquei dececionada, não gostei, e tinha muitas espinhas, valor entre 90 e 100 reais; Banheiro muito pequeno; Acho que vale a pena conhecer, mas não iria novamente”, escreve um dos utilizadores.

Mas há também quem elogie o restaurante: “O restaurante é novo, muito bem decorado e bem amplo. A especialidade é pratos portugueses e o que pedimos estava bem saboroso e de boa qualidade. Atendimento muito bom e bastante atenciosos. Uma variedade boa de vinhos”, diz um cliente.

“Recomendo para família, amigos, confraternização. É um lugar para ficar à vontade. Recomendo 100 %, vocês não se vão arrepender”, acrescenta outro.