Acidente com dois camiões e vários veículos ligeiros corta a A1 e faz três vítimas mortais

Acidente ocorreu no sentido norte-sul da A1

Esta segunda-feira, junto ao nó da Mealhada na A1, ocorreu um acidente com dois camiões e várias viaturas ligeiras, causando a morte de três pessoas e deixando outras seis feridas.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro confirmou que morreram três pessoas na sequência do acidente, apesar da informação inicial ser a de que havia três feridos graves e seis ligeiros.

A circulação no sentido norte-sul da A1 está cortada, sendo que, no sentido oposto está condicionada.