Benfica. Gabriel já é oficial

O médio brasileiro de 24 anos chega do Leganés, de Espanha

Pouco depois de rebentar a notícia da constituição da SAD encarnada como arguida no processo e-toupeira, o Benfica anunciou a contratação de Gabriel, médio brasileiro de 24 anos que representava o Leganés, de Espanha. O jogador canarinho, de resto, já assistiu ao dérbi do último sábado, frente ao Sporting, no Estádio da Luz.

Gabriel cumpriu os indispensáveis exames médicos na manhã desta segunda-feira, concluídas as negociações que se arrastaram durante várias semanas. O médio, que deverá assinar por cinco temporadas com os encarnados, chegou mesmo a ser colocado a treinar à parte em duas ocasiões pelo clube espanhol, pelo qual alinhou em 111 partidas, marcando 19 golos.

Por razões óbvias, Gabriel, que chegou à Europa em 2011 para ingressar nos juniores da Juventus, tendo passado depois por Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno, não figura ainda na convocatória para o jogo de quarta-feira em Salónica, frente ao PAOK, que decidirá o futuro do Benfica na Liga dos Campeões. De fora ficaram também Jonas e Castillo, ambos ainda a recuperar das respetivas lesões, ao contrário de Salvio, que faz parte dos 22 eleitos de Rui Vitória.