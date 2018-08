A1 reabre depois de acidente que causou três mortos

A A1 foi reaberta pelas 7h00, depois de, na segunda-feira à noite, um acidente ter no nó da Mealhada, distrito de Aveiro, ter provocado três mortos.

"A A1 foi reaberta, mas mantêm-se fechadas as faixas da esquerda para reparação dos danos no separador central que ficou destruído na sequência do acidente", avança a GNR à Agência Lusa.

O acidente ocorreu esta segunda-feira pelas 18h13 e envolveu um veículo pesado e dos veículos ligeiros. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o pesado tombou para cima de uma viatura ligeira provocando três mortos e seis feridos.

Segundo fonte do INEM disse à Lusa, as vítimas mortais são dois homens e uma mulher que ficaram encarcerados, sendo que uma das vítimas seguia no veículo pesado e as outras duas numa carrinha. Os feridos recusaram ser transportados para o hospital.

A ligação da A1 no sentido sul-norte esteve cortada durante a noite, tendo sido desviada para uma via no sentido oposto. Só pela 1h00 desta terça-feira foi possível terminar as operações de desencarceramento.