Dois homens detidos no aeroporto de Lisboa com mais de 140 cápsulas de cocaína no organismo

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira dois homens no aeroporto de Lisboa que transportavam mais de 140 cápsulas de cocaína no aeroporto, anuncia o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Os homens, de nacionalidade estrangeira, foram inicialmente detidos pelo SEF que contactou a Polícia Judiciária. Os dois foram detidos por suspeita de tráfico de droga.

O SEF entrevistou os dois passageiros depois destes terem levantado suspeitas sobre si. Durante as perguntas, um dos detidos expeliu 21 cápsulas de droga enquanto o outro expeliu 18 cápsulas. Os dois homens acabaram por informar os inspetores do SEF de que transportavam mais droga no interior do seu corpo – 59 e 43 cápsulas respetivamente.