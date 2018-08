Os meus avós e a minha mãe "tinham um plano para me deixar na miséria". Ator de Floribella faz revelação nas redes sociais

Diogo Carmona, agora com 21 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre a sua vida nos últimos anos e relatar tudo o que aconteceu, assim como as razões pelas quais se afastou dos ecrãs.

Diogo Carmona ficou conhecido do grande público quando era ainda criança, depois de ter participado em várias novelas e séries juvenis de grande sucesso dos ecrãs portugueses.

No entanto, o ator esteve desaparecido nos últimos anos e revelou agora, nas redes sociais, o que o levou a estar afastado.

O jovem começa por contar que a mãe lhe roubou todo o dinheiro que ganhou com as suas interpretações em novelas – milhares de euros – e que o ameaçou caso este a colocasse em tribunal.

"Aos 18 foi-me prometido pela minha mãe que iria ter acesso a essa conta. Aos 19, quando descobri que a minha mãe me tinha roubado centenas de milhares de euros entrei numa fase depressiva e afastei-me de todos", começa por contar o ator da série da SIC 'Floribella'.

Continua. “A minha mãe aproveitou o facto de eu estar um pouco em baixo para me internar numa ala de psiquiatria como doente (caso a pusesse em tribunal ela ia alegar que eu era maluquinho e não tinha responsabilidade para gerir dinheiro). Quando confrontada pelo resto da família disse que ainda restava dinheiro: mentira", acrescenta Diogo, adiantando ainda que a mãe lhe colocava sedativos na comida "sem qualquer tipo de prescrição médica".

Além disso, Diogo Carmona conta também que a mãe o acusava constantemente de violência doméstica e que, por isso, o expulsou de casa sem se preocupar como é que este iria conseguir sobreviver.

Mudou-se para casa de amigos e mais tarde para casa dos avós paternos, mas a história deste drama familiar não fica por aqui. “Os meus avós mostraram que tal como a minha mãe tinham o plano de me deixar na miséria. Provocaram voluntariamente uma briga comigo e agrediram-me com um taco de golfe, com o meu skate, entre outros objetos... e ligaram para a polícia a dizer que eu é que tinha provocado tudo”, conta o ator no Instagram.

As agressões levaram Diogo ao hospital, onde esteve sozinho e sem qualquer apoio familiar. “Fui levado para o hospital pela ambulância e deixaram-me sozinho no hospital”, rematou o ator.

Veja aqui o relato do ator na sua página do Instagram: