Premier League. Rui Patrício e Moutinho na equipa da semana

A grande exibição do Wolverhampton Wanderers, orientado por Nuno Espírito Santo, na receção ao Manchester City de Pep Guardiola, na terceira jornada da Premier League (1-1, apesar da irregularidade do golo do Wolves, apontado com a mão por Boly, ex-central do Braga e do FC Porto), valeu a Rui Patrício e João Moutinho a presença na equipa da semana da liga inglesa.

Na escolha, feita pelo antigo internacional inglês Alan Shearer, pesaram as várias defesas de enorme grau de dificuldade do guarda-redes português do Wolves - uma das quais já apontada como uma das defesas da temporada - e também a performance muito consistente do médio ex-Mónaco.

Destaque ainda para a presença de quatro jogadores do Liverpool (três dos quais defesas), na sequência do terceiro triunfo dos reds noutros tantos encontros, e de três do Tottenham, que causou a grande surpresa da ronda ao vencer o Manchester United de José Mourinho por concludentes 3-0 em pleno Old Trafford.