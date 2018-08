Portugal obteve 15 mil milhões de euros em receitas do turismo

Em 2017, Portugal ficou em quarto lugar na das maiores receitas do turismo do sul da Europa, com mais quatro mil milhões de euros do que no ano passado

Portugal bateu a Grécia no que diz respeito às receitas com turismo.

Em 2017, as receitas chegaram aos 15 mil milhões de euros, mais quatro mil milhões que no ano passado.

De acordo com os dados da Organização Mundial do Turismo, Portugal teve uma quota de mercado de 3,3% do mercado europeu, tendo conseguido uma das taxas mais elevadas nas receitas e alcançando o quarto lugar entre os países do sul da Europa.

Entre estes, Espanha ocupa o primeiro lugar ao registar 68 mil milhões de dólares em receitas. O país vizinho ficou à frente de Itália, com um total de receitas de 44 mil milhões de dólares e da Turquia com 22 mil milhões.

No ranking das receitas que abrangem toda a Europa, Espanha ocupa também o primeiro lugar. França está em segundo com 60,6 mil milhões de dólares, seguido do Reino Unido com as receitas a totalizarem os 51,2 mil milhões.

No que toca à entrada de turistas, Espanha lidera com 81,8 milhões de hóspedes. Já Portugal recebeu cerca de 20,6 milhões de pessoas.

Numa perspetiva mundial, no ano passado, as receitas aumentaram 6,8% em relação a 2016, um total de 84 milhões e o maior crescimento desde 2009.