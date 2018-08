O funeral de Aretha Franklin só irá realizar-se no dia 31 deste mês, mas vários fãs da cantora já começaram a prestar homenagem à rainha da Soul.

O corpo da artista está no Charles H. Wright Museum of African American History, em Detroit, e foram muitos os admiradores que ali se dirigiram para prestar homenagem.



Recorde-se que Aretha Franklin morreu no passado dia 16, aos 76 anos, vítima de cancro no pâncreas.