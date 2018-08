“Um murro no estômago”. O caso que comoveu Nilton

O humorista partilhou o vídeo de uma senhora de 34 anos a quem foi diagnosticado cancro do colo do útero em estado avançado

Nilton partilhou esta quarta-feira o vídeo de Daniela Duque, a mulher a quem foi diagnosticado cancro do colo do útero em estado avançado e, de acordo com os médicos, a esperança de vida é de um ano.

Daniela tem 34 anos e no vídeo afirma que “transpirava saúde”, até que lhe foi diagnosticado este problema. Comovido com este caso, Nilton partilhou o vídeo de apelo de Daniela para angariação de fundos para os tratamentos de imunoterapia, que rondam os 50.000 e os 165.000 euros.

“Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos e eu quero realizá-los todos”, diz Daniela.

Na publicação, Nilton escreve apenas “Um murro no estômago”.