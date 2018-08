Bruno de Carvalho processa ex-mulher

Antigo presidente do Sporting pede uma indemnização de 300 mil euros

Bruno de Carvalho e Joana Ornelas estão a passar por um processo de divórcio. O caso já chegou aos tribunais e, pelos vistos, as coisas não estão a correr pacificamente.

O presidente destituído do Sporting processou a ex-mulher e exige uma indemnização no valor de 30 mil euros. A ação foi registada no portal Citius, tendo sido distribuída a 21 de agosto.

Na descrição da ação lê-se “Divórcio Sem Consentimento do Outro Cônjuge”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Joana Ornelas casaram no início de julho de 2017. O casal tem uma filha, Leonor, de quatro meses.