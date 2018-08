Serena Williams não vai celebrar o primeiro aniversário da filha

Serena Williams e o marido, Alexis Ohanian, não vão celebrar o primeiro aniversário da filha, que faz um ano de vida este fim de semana.

De acordo com a imprensa, esta decisão nada tem a ver com a data de aniversário bater com as datas do US Open – que está a decorrer desde o dia 27 de agosto e termina a 9 de setembro -, mas sim por outra razão:a tenista explicou à imprensa que, tanto ela como o marido, são Testemunhas de Jeová e, por isso, não celebram os aniversários.

“Ser Testemunha de Jeová é muito importante para mim, mas nunca me foquei muito nisso e esperei demasiado tempo para começar a praticar”, disse Serena Williams em entrevista à Vogue.

As Testemunhas de Jeová acreditam que “Jesus não é um Deus Todo-Poderoso” e, no que diz respeito a aniversários, estes não são celebrados, pode ler-se no site oficial das Testemunhas de Jeová.

“A Bíblia não proíbe ninguém de celebrar aniversários, mas não nos ajuda a entender a visão de Deus sobre eles ”, lê-se ainda.

A tenista explica ainda que, apesar de o marido não ter crescido a ser Testemunha de Jeová, sempre a apoiou e sempre colocou “as suas necessidades em primeiro lugar”.