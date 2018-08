Vestido de noiva de Meghan Markel vai estar em exposição

Se queria ter estado no casamento real do príncipe Harry e Meghan Markel e não recebeu o convite, esta é a oportunidade para reviver esse dia. Na exposição “A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” vai poder ver de perto o vestido da duquesa de Sussex, entre outras peças usadas pelo casal.

Segundo anunciado pela conta oficial da família real, na coleção estará o vestido de casamento de Meghan Markel, desenhado pela diretora criativa de Givenchy, Clare Waight Keller, assim como o véu de seda com flores bordadas à mão e a tiara de diamantes e platina que pertencia à rainha Maria, trisavó de Harry.

Uma réplica da vestimenta que o príncipe Harry utilizou está também entre a lista de elementos em exposição.

A exposição estará disponível ao público entre 26 de outubro e 6 de janeiro, mas os bilhetes já estão à venda por 21,20 libras (cerca de 23,50 euros). Depois, entre 14 de junho e 6 de outubro do próximo ano, poderá ser vista no Holyrood Palace, em Edimburgo.