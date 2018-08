Asteroide com mais de 370 metros de diâmetro vai passar ‘perto’ da Terra

Esta quarta-feira um outro asteroide passou perto do planeta sem provocar qualquer tipo de ameaça

Um asteroide com entre 370 e 820 metros de diâmetro está a caminho da Terra. Segundo as previsões da NASA, no próximo dia 3 de setembro, o 2015 FP118 vai passar a cerca de 4,7 milhões de quilómetros, a uma velocidade de 9,7 quilómetros por segundo.

Também na madrugada desta quarta-feira passou ‘perto’ da terra um asteroide que a NASA considerou como “potencialmente perigoso”. O corpo rochoso, conhecido por 2016 NF23, esteve a cerca de cinco milhões de quilómetros – mais de treze vezes a distância entre a Terra e a Lua – e não ameaçou de qualquer forma o nosso planeta.

O asteroide rochoso é mais pequeno do que o que 2015 FP118, tendo entre 70 e 160 metros de diâmetro, e passou a uma velocidade de nove quilómetros por segundo.