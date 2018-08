Londres frustrada com falta de tempo de Barnier

O Reino Unido está cada vez mais frustrado pela falta de flexibilidade demonstrada por Bruxelas nas negociações da saída do país da União Europeia e o ministro britânico para o Brexit terá já reclamado, segundo o “Guardian”, com o facto de Michel Barnier, o chefe dos negociadores europeus, nunca se mostrar disponível para conversar.

Apesar da disponibilidade demonstrada publicamente por Barnier, Dominic Raab tem tido dificuldade em agendar reuniões com o representante da UE

“A comissão está a trabalhar para um acordo. A agenda das negociações, incluindo reuniões entre os negociadores-chefes, é decidida em conjunto. O objetivo das reuniões entre os negociadores-chefes é acompanhar o progresso feito ao nível técnico e coordenador”, esclareceu a Comissão Europeia ao ser confrontada com a notícia.

“Respeitamos escrupulosamente as linhas vermelhas do Reino Unido. Em troca, deve respeitar as nossas. Mercado único significa mercado único. Não há mercado único à la carte”, afirmou ontem Barnier, à saída de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, em Berlim. “Estamos preparados para oferecer ao Reino Unido uma parceria como nunca foi oferecida a nenhum país”, acrescentou.

Raab, que estará em Bruxelas na sexta-feira, reiterou ontem, numa comissão parlamentar britânica, que o país deve estar preparado para um cenário de Brexit sem acordo. Na Câmara dos Lordes, o ministro admitiu que as negociações do Brexit se possam estender para lá do prazo de 29 de março e pediu “energia renovada” e “pragmatismo” para conseguir um acordo que defenda os “interesses de ambos os lados”.