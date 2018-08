IPMA coloca dois concelhos em risco máximo de incêndio

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e Castro Marim, distrito de Faro, estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio.

Além disto, o IPMA colocou ainda 50 concelhos de Portugal continental em risco muito elevado de incêndio. Estes pertencem aos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Leiria, Vila Real, Viana do Castelo e Bragança.

Esta quinta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 º C, em Coimbra, e os 20 º C, em Faro, Portalegre e Castelo Branco, e as máximas entre os 22 º C, em Aveiro, e os 35 º C em Évora.