Salvini. "Antes de dar lições, convidaria o hipócrita presidente francês a reabrir as suas fronteiras"

O ministro do Interior italiano fez uma publicação nas redes sociais

Matteo Salvini, ministro do Interior italiano, acusou esta quinta-feira Emmanuel Macron de querer “dar lições” sobre solidariedade a Itália e chamou mesmo o presidente francês de “hipócrita”.

"Desde o início de 2017 até hoje, a França do bom Macron recusou mais de 48.000 imigrantes na fronteira com Itália, incluindo mulheres e crianças. É esta a Europa solidária e que acolhe de que fala Macron e os benfeitores? Antes de dar lições aos outros, convidaria o hipócrita presidente francês a reabrir as suas fronteiras e acolher os milhares de refugiados que prometeu receber", afirmou Salvini, numa publicação que partilhou na sua página de Facebook.

Várias organizações humanitárias têm denunciado “violações de direitos” que os imigrantes sofrem na fronteira de Ventimiglia, Itália, ao serem recusados pelas autoridades francesas.

Depois de Viktor Orban, primeiro-ministro húngaro, e Salvini se reunirem em Milão, Orban havia afirmado que Macron era o “chefe” do bloco dos partidos que apoiava a imigração. Na passada quarta-feira, Macron respondeu às declarações e garantiu que”têm razão” ao considerá-lo como o seu “principal opositor” em matéria de imigração, na Europa.