Taxa de desemprego terá estagnado no valor mais baixo desde 2002

O relatório do INE aponta anuncia que a estimativa provisória da taxa de desemprego para o mês de julho será de 6,8%, o mesmo registado em junho

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou esta quinta-feira que a estimativa provisória da taxa de desemprego para o mês de julho deverá ser igual à registada no mês passado, ou seja 6,8%.

"A estimativa provisória da taxa de desemprego de julho de 2018 aponta para a manutenção da taxa desemprego no mesmo valor do mês anterior (6,8%)", lê-se no relatório.

No mês de junho a estimativa provisória avançada pelo INE previa que a taxa de desemprego se ficasse pelos 6,7%, tendo sido revista em alta para os 6,8%. Também em junho, o número de população desempregada registou uma queda de 3%, o que equivale a 10,9 mil pessoas, enquanto a população empregada aumentou 0,4%, ou seja 20,3 mil pessoas.

Este valor é o mais baixo desde 2002, avança ainda a agência de estatísticas.