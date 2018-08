Viatura que caiu em barragem na Guarda era furtada e não tinha ocupantes

Recorde-se que, pelas 06h50 foi dado o alerta por uma pessoa que havia visto uma viatura a afundar-se na barragem do Caldeirão.

A viatura ligeira que esta quinta-feira foi vista a afundar-se na barragem do Caldeirão, na Guarda, era furtada e não tinha ocupantes no seu interior, de acordo com a Agência Lusa.

“Não há pessoas no interior da viatura", declarou fonte do Comando Distrital de Socorro (CDOS) da Guarda, em declarações à Lusa, acrescentando ainda que "os proprietários foram ao local e disseram que o veículo foi furtado e que fizeram queixa na GNR".

Recorde-se que, pelas 06h50 foi dado o alerta por uma pessoa que havia visto uma viatura a afundar-se na barragem do Caldeirão. No local, segundo a Lusa, estiveram 43 elementos, 13 viaturas e duas embarcações dos Bombeiros Voluntários da Guarda, dos mergulhadores de Viseu, da GNR e da Polícia Judiciária.