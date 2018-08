LeBron James. “Não vou fazer nada com estes brancos”

Le Bron James confidencia, num programa da HBO chamado The Shop, que foi difícil adaptar-se a conviver com pessoas brancas.

“A primeira vez que fui ao instituto, no nono ano, pensei: P****, não vou fazer nada com estes brancos”, confessa o jogador. “Cresci num bairro e tinha colocado na minha cabeça que eles não tinham nada a ver connosco. Não querem que nós [os negros] alcancemos o sucesso. Eles estão em cima e nós estamos em baixo”, acrescenta LeBron.

As declarações fazem parte de um programa que será emitido a 30 de agosto, onde estrelas de cinema, televisão, desporto e música são convidados a falar sobre vários assuntos numa barbearia.

“Eu fui para o instituto para jogar basquetebol e isso era tudo. Não queria ter nada a ver com os brancos. Não acreditava que eles quisessem [jogar connosco]. Esse foram os meus primeiros pensamentos sobre a América branca. Tinha 14 anos e era a primeira vez na minha vida que pensava sobre isso. Fui algo um pouco louco. Tive de me adaptar”, confessa ainda o jogador de basquete que admite ter tido dificuldades em “assumir” que teve estes pensamentos.

A sua posição entre a comunidade negra é para LeBron James um motivo de orgulho. “Cresci com rappers como Jay-Z, Snoop Dogg, 2Pac e agora tenho a oportunidade de servir de inspiração a todas as crianças que me observam. Para mim, sentar-me e decidir não dizer nada sobre este assunto, quando há muita gente que afaz o mesmo, não me deixava confortável. Afinal, quando decidi que ia começar a falar sobre o que senti, percebi que isto não era só sobre mim” mas também sobre todos aqueles que sentiam o mesmo que o jogador de basquetebol.