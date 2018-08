Luís Filipe Vieira visto em público depois de ter sido hospitalizado

O presidente do Benfica foi visto na semana em que a SAD do Benfica foi constituída arguido e que o clube garantiu um lugar na fase de grupos da Champions

Já desde 9 de agosto, data em que foi hospitalizado, que Luís Filipe Vieira não era visto em público. O presidente do Benfica almoçou esta quinta-feira na Cervejaria Liberdade, situada na Avenida da Liberdade , em Lisboa, avança o Jornal de Notícias.

Ao jornal, o presidente do Benfica anunciou estar bem de saúde e a recuperar. Sobre a polémica do caso e-toupeira, em que a SAD do Benfica foi constituída arguida, Luís Filipe Vieira remeteu para o comunicado enviado pelo clube.

Esta semana o Benfica garantiu um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de vencer o PAOK por 4-1 esta quarta-feira.