Mãe de ator de Floribella reage. "Preciso de o proteger, coisa que ele não está a fazer"

O ator Diogo Carmona, que ficou conhecido pelo grande público com a sua participação na série ‘Floribella’, foi notícia esta semana depois de explicar as razões pela qual esteve afastado da atenção pública no últimos anos. Nas redes sociais, o jovem ator acusou a mãe de lhe roubar todo o dinheiro que ganhou com participações em novelas e falou ainda nas ameaças que recebeu caso a colocasse em tribunal.

Esta quinta-feira, o assunto esteve a ser discutido no programa da manhã da TVI, ‘Você na TV’, e a mãe do ator, Patrícia Carmona, prestou declarações acerca das acusações do filho.

"As coisas não correspondem à verdade. Não irei falar acerca do Diogo porque, independentemente de ele ter vindo falar para as redes sociais deste assunto, as coisas têm os locais próprios para serem tratadas e não em público", afirmou.

Além disto, Patrícia Carmona referiu ainda que a relação vivida com o filho está assim por várias questões, mas não adiantou pormenores.

Depois de questionada por Manuel Luís Goucha se continuava ligada ao meio artístico, a progenitora de Diogo Carmona, que foi agente de artistas, respondeu negativamente e afirmou que a sua “preocupação” é “o bem-estar e a saúde” do filho.

“Enquanto mãe, a minha preocupação é o bem-estar e a saúde do meu filho, é disso que se trata. Preciso de o proteger, coisa que ele não está a fazer. É uma relação desgastada por muitas circunstâncias".