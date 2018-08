Resolvido o caso da mulher misteriosa que tocou a várias campainhas nos EUA

Esta semana, as autoridades norte-americanas de Montgomery County, no Texas, estavam a investigador um caso misterioso, depois de uma mulher, que estava seminua e com umas algemas partidas, tocar à campainha de várias casas no bairro de Sunraise Rach. As imagens, captadas por uma câmara de vigilância, foram partilhadas na busca pela mulher, uma vez que nenhum dos moradores lhe conseguiu abrir a porta.

Agora, de acordo com o jornal Mirror, esta quinta-feira, a mulher já foi identificada e trata-se de uma vítima de violência doméstica, de 32 anos.

No mesmo bairro, um homem, de 48 anos, foi encontrado morto. Ao que tudo indica, suicidou-se com um tiro e, antes de morrer, terá deixado uma carta que acabou por o relacionar à mulher.

Segundo o Mirror, a mulher estaria em casa, presa e a sofrer agressões do marido. Quando finalmente conseguiu fugir, percorreu o bairro e tentou pedir a ajuda dos vizinhos, o que explica as imagens captadas pelas câmaras de vigilância.

De acordo com os residentes naquela zona, o homem tinha arrendado a casa há alguns meses, mas a mulher que lhes bateu à porta nunca tinha sido vista.