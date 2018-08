Terceiro caso de violação na área de Sintra no espaço de uma semana

Na noite de quarta-feira, uma mulher foi violada no Cacém, concelho de Sintra, numa zona de habitação. Este é o terceiro caso de violação no espaço de uma semana no concelho.

De acordo com a TVI, a jovem estaria a voltar a casa, por volta das 23h30, quando foi abordada por um homem que a apalpou e que a mesma chegou a confrontar. O homem acabou por agarrá-la no pescoço, tentando sufocá-la, e impedindo-a de pedir ajuda, sendo que, posteriormente, lhe terá rasgado as roupas e forçado a penetração. A rapariga conseguiu soltar-se e pedir ajuda, mas o agressor escapou.

De acordo com o canal de televisão, a jovem costumava fazer o mesmo caminho para casa todos os dias. As autoridades deixaram o alerta para que as pessoas não façam as habituais rotas, alternando todos os dias, e não andarem sozinhas.

Esta semana, duas mulheres foram também violadas na zona de Queluz. As três violações têm em comum o facto de terem ocorrido junto de uma estação de comboio, a cerca de 150 metros.

As autoridades acreditam que se trata de casos isolados.