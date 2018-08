Governo diz que milhares de precários já foram integrados

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta quinta-feira que milhares de precários estão já integrados em vários setores do Estado e assegurou que o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública estará concluído este ano.

"Não estamos a falar de um projeto, há já muitas centenas, milhares de trabalhadores, que estão já integrados nos quadros da Administração Pública no decurso do processo de regularização e isso é o mais importante, desde que as pessoas reúnam todos os requisitos", disse Vieira da Silva. “Todos os organismos e todos os ministérios têm tido já processos de integração. São centenas de concursos que já foram abertos e as pessoas que já foram integradas”, reforçou o ministro.

Vieira da Silva afirmou ainda que, fora os trabalhadores dentro dos ministérios, “são já milhares de pessoas em processos de concurso para verem regularizada a sua situação”.

Sobre o término do programa, o ministro admitiu que “poderá aqui ou acolá haver atrasos um bocadinho maiores ou dificuldades no esclarecimento de algumas dúvidas”, reforçando que “na generalidade dos ministérios é um processo que está concluído ou em fase de conclusão”. No entanto, Vieira da Silva garante que o “compromisso” do Executivo é que as integrações sejam terminadas este ano. “É isso que vamos tentar cumprir”, garantiu.

Nos casos da RTP e da Agência Lusa, Vieira da Silva afirma que “o processo ainda será mais simples” visto não ser necessário recorrer a concursos, basta “um parecer devidamente homologado”.