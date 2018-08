“Ela é o grande amor da minha vida na televisão” | VÍDEO

Esta sexta-feira, Cristina Ferreira publicou mais um 'teaser' do vídeo em que Manuel Luís Goucha fala, pela primeira vez, como se sentiu quando soube que a apresentadora ia deixar estação de Queluz de Baixo.

Hoje saiu para as bancas mais uma edição da revista ‘Cristina’, mas trata-se de uma edição especial que assinala a sua saída da TVI. A publicação deste mês conta com a participação de Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira, duas pessoas com quem a apresentadora dividiu o pequeno ecrã nos últimos tempos.

"Quando ela me contou que não voltava às manhãs da TVI foi uma choradeira, de parte a parte. Foi um choque. Perde-se o amor da nossa vida televisiva. É perder um amor, é uma rotura, é o inacreditável", começa por dizer o também apresentador da TVI.

E continua a falar sobre como se sentiu quando Cristina Ferreira lhe contou a novidade: “Eu soube a uma sexta-feira. Sábado e domingo fiquei em estado de choque. E agora tenho a certeza que este é 'O' grande desafio da vida dela em termos profissionais. Desejo-lhe as maiores felicidades. O amor imenso que tenho por ela –quer esteja ela na RTP, na SIC, na TVI -, esse, é inabalável. Ela é o grande amor da minha vida televisiva", terminou Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha dividiram o ecrã durante 14 anos na apresentação do programa 'Você na TV', nas manhãs da TVI.