Antoine Griezmann eleito o melhor jogador da última Liga Europa

O futebolista Antoine Griezmann foi eleito esta sexta-feira o melhor jogador da Liga Europa de 2017/2018.

Em maio, o Atlético de Madrid venceu a Liga Europa e Griezmann foi uma peça fundamental para a conquista da competição. O avançado francês fez um total de seis golos em oito jogos e dois deles foram na final frente ao Marselha.

Griezmann, de 27 anos, ficou à frente de Diego Godín, companheiro de equipa, e de Dimitri Payet, que alinha pelo Marselha.

🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a