Furacão Katrina. Casas construídas por Brad Pitt estão devolutas

Em declarações à estação televisiva norte-americana WWL-TV, na quinta-feira, o advogado de Nova Orleães Ron Austin revelou que está a ser preparado um processo contra Brad Pitt e a sua fundação Make It Right Foundantion. Em causa estão as casas ecológicas mandadas construir pelo ator após o furacão Katrina, que, segundo o advogado, se estão a deteriorar e a provocar sequelas físicas em alguns dos moradores.

Em 2006, um ano depois do furacão, Brad Pitt juntou-se ao arquiteto William McDonough e à companhia Graft Architects para criar a fundação Make It Right. O objetivo era reconstruir casas para as famílias afetadas. Na altura, terão sido investidos cerca de 24 milhões de dólares em 86 casas.

De acordo com a imprensa internacional, os problemas que agora estão a acontecer devem-se ao facto de os materiais usados para a construção serem de má qualidade.

“Fizeram muitas promessas de consertar as casas que não se cumpriram”, disse o advogado.

Contudo, apesar das declarações de Ron Austin, a imprensa adianta que há informações de que o ator já está a tentar resolver o problema e que, inclusive, doou mais dinheiro. Além disto, as obras já terão começado há um ano.