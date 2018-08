Temperaturas vão chegar aos 40º graus já amanhã

Esta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) deixou um aviso à população portuguesa relativamente ao risco de incêndio elevado e máximo em alguns distritos do país, devido às altas temperaturas esperadas para os próximos dias.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMPA), as temperaturas nos próximos dias podem variar entre os 34º C e 38ºC, na zona sul. No restante continente podem variar entre os 30ºC e os 34ºC.

Contudo, no sábado, Portugal inteiro pode atingir temperaturas até aos 40 graus, que vão diminuindo gradualmente com o passar dos dias.

Os valores baixos de humidade relativa do ar e ventos fortes, não ajudam à situação dos incêndios: com o tempo quente e seco, a Proteção Civil deixa o alerta para as regiões de todo o país.