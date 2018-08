Pedro Teixeira despede-se de Cristina Ferreira | VÍDEO

Cristina Ferreira divulgou um vídeo da entrevista à revista Cristina, no qual Pedtro Teixeira deixa uma mensagem de despedida.

"Foi um misto de tristeza, saudade e alegria ao mesmo tempo por ela, por saber que ela ia abraçar um projeto novo", disse o ator, que apresentava o programa ‘Apanha se Puderes’ ao lado de Cristina Ferreira.

"A Cristina é isso mesmo, é muito amiga, sofre com os nosso problemas, dá-nos a mão quando é preciso... É uma pessoa especial", acrescentou.

"Gostava de lhe agradecer muito o facto de ela ser uma grande amiga, de me aturar, de me ensinar... Que me ensinou bastante. Sei que não está a ser fácil para ela, mas tenho a certeza que vai correr muito bem porque ela merece", disse o ator visivelmente emocionado.