Um cão, um dono e uma história de verdadeira amizade

O vídeo sobre o surfista e fotógrafo Ben Moon e o seu cão Denali tornou-se viral na Internet há dois anos. Para além de mostrar a cumplicidade entre um dono e o seu animal, a história destes dois amigos (contada pelo cão) tem comovido milhares de pessoas, explica o site Little Things. Hoje recordamos esta história.

Depois de acabar a relação com a namorada, Bem abandonou Portland, no Oregon, e tornou-se um nómada. Mas sempre acompanhado pelo seu cão – escalou montanhas com ele, passou pelas praias e viajou pelo Oeste norte-americano.

Mas, em Junho de 2004, as suas vidas deu uma volta de 180 graus: Ben foi diagnosticado com cancro e Denali esteve sempre à porta do hospital durante os tratamentos. O seu dono disse mais tarde que este companheiro de quatro patas teve um papel muito importante na sua recuperação.

Dez anos depois, foi Denali que sofreu uma reviravolta no seu estado de saúde – o melhor amigo de Ben também foi diagnosticado com cancro.

Ben quis produzir um vídeo para homenagear o seu companheiro e todas as viagens que fizeram juntos. Por isso, ‘pediu’ a Denali para aguentar mais um mês.

Exactamente um mês após este pedido, Denali começou a tossir. Morreu no dia seguinte, junto do seu melhor amigo. Tinha 14 anos e meio.

Para celebrar a vida de Denali, Ben decidiu divulgar o vídeo que fez para o seu cão. E a Internet adorou.