Tem acne? Estes são os alimentos que deve evitar

Se costuma sofrer muito com a acne, este é o artigo que deve ler

Este é um problema com o qual muitos adolescentes e adultos têm de lidar. Provavelmente, aquilo que comem também não ajuda a atenuar esta situação. Os dermatologistas norte-americanos Dale Isaacson e Marilyn Berzin revelaram ao site SheFinds os alimentos que exponenciam este problema.

Sal: demasiado sal provoca desidratação e inchaço;

Alimentos com um alto nível glicémico: donuts e pão, por exemplo, são alguns dos alimentos que não ajudam a atenuar a acne. Níveis elevados de açúcar no sangue faz com que o organismo ‘bombeie’ insulina, estimulando hormonas que provocam uma maior produção de óleos e de células da pele;

Marisco: se já costuma ter poros obstruídos, estes alimentos só vão trazer mais dificuldades e piorar a situação;

Laticínios: alimentos com leite podem agravar o estado da sua pele;