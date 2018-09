US Open. João Sousa faz história ao atingir 'oitavos' pela primeira vez na carreira

O tenista português João Sousa (68.º do ranking ATP) qualificou-se, este sábado, pela primeira vez para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, ultrapassando o francês Lucas Pouille, 17.º do ranking mundial. O vimaranense bateu o francês por 3-1 (7-6, 4-6, 7-6 e 7-6), num encontro que durou três horas e 41 minutos.

Na próxima fase, agendada para segunda-feira, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic (6.º do mundo) e Richard Gasquet (26.º da hierarquia mundial).

A huge "VAMOS" as @joaosousa30 defeats Pouille 7-6, 4-6, 7-6, 7-6 to reach R4 for the first time at the #USOpen! pic.twitter.com/K9j2ZmjrbB