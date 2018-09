Irmã de Luís Grilo fala pela primeira vez depois da morte do irmão

“Ponho as minhas mãos no lume por ela”, disse Júlia Grilo, irmã do triatleta encontrado morto.

Luís Grilo foi encontrado morto depois de mais um mês de estar desparecido. Para Júlia Grilo, irmã de Luís Grilo, falar de crime passional não faz qualquer sentido.

Em declarações à CMTV, Júlia Grilo diz pôr as “mãos no lume” pela cunhada, adiantando que não acredita que Rosa Grilo tenha estado envolvida na morte do irmão.

“Não admito a ninguém que fale da Rosa. A mim, não me interessa aquilo que os outros acham. Interessa-me o que nós achamos dela. Ponho as minhas mãos no lume por ela. Aliás, toda a família”, disse Júlia Grilo.

A irmã do triatleta recorda como um “casal apaixonado” apesar de estarem casados há mais de 20 anos. “Faziam férias juntos, viviam a vida um do outro. Ela concordava sempre com a ida dele para as provas de triatlo”.