Avó de namorada de Cristiano Ronaldo vive na miséria

Georgina Rodríguez está a viver um conto de fadas: uma nova vida em Itália, com todos os luxos e rodeada pela família com que sempre sonhou. Mas nem tudo é cor-de-rosa: a imprensa espanhola avança que a avó da namorada de Cristiano Ronaldo vive na miséria.

O canal Telecinco revelou que uma reportagem sobre Georgina, falando sobre as suas origens humildes e as ligações familiares que perdeu depois de começar a namorar com o internacional português.

A mesma reportagem, mostra que a avó de Georgina tem 82 anos, está gravemente doente e vive na miséria. Após o sismo no município de Lorca, a avó da namorada de Ronaldo ficou a viver numa casa pré-fabricada que lhe foi atribuída pelo Estado.

O canal Telecinco conta ainda que Gio, como é conhecida, afastou-se também do pai, mantendo apenas uma relação próxima com a mãe e a irmã. A reportagem revela também que o pai de Georgina sofreu recentemente um acidente vascular cerebral, mas a companheira de Cristiano Ronaldo continua sem manter contacto com o progenitor.

Para saber mais sobre esta reportagem, clique aqui.